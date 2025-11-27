Reforma
O Centro Cultural Toninho Mendes, em Taubaté, será reformado. Além disso, a Praça Coronel Vitoriano, onde está localizado o espaço, passará por revitalização.
Doação
O investimento, de aproximadamente R$ 550 mil, será feito pela iniciativa privada, por meio de doação para a Prefeitura. O prazo previsto para a conclusão dos trabalhos é de 150 dias.
Centro
"Entre as intervenções previstas no projeto de reforma do teatro do Centro Cultural destacam-se melhorias nos camarins, como a instalação de espelhos, bancadas e ar condicionado; manutenção das calhas; pintura do piso e da estrutura de madeira do telhado; ampliação e melhoria da estrutura hidráulica; troca de portas; entre outras ações", afirmou a Prefeitura.
Praça
"Já na praça Cel. Vitoriano será realizada a demolição das calçadas e dos canteiros para alteração do layout e readequação; aplicação de pisos intertravado, tátil e de alerta; construção de bancos de concreto e de rampas de acesso à área elevada, além da manutenção das rampas existentes; instalação de lixeiras com tampas; pintura e manutenção das guias e das muretas de jardim", completou a Prefeitura.