Reforma

O Centro Cultural Toninho Mendes, em Taubaté, será reformado. Além disso, a Praça Coronel Vitoriano, onde está localizado o espaço, passará por revitalização.

Doação

O investimento, de aproximadamente R$ 550 mil, será feito pela iniciativa privada, por meio de doação para a Prefeitura. O prazo previsto para a conclusão dos trabalhos é de 150 dias.