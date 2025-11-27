Prazo

Termina nessa sexta-feira (28) o prazo para adesão ao programa de anistia de multas e juros da Prefeitura de Taubaté, que foi aberto em 22 de outubro.

Balanço

Segundo balanço divulgado nessa quinta-feira (27), até agora foram realizados 3.363 acordos - em 76% dos casos, a adesão foi feita diretamente pelo site da Prefeitura. O montante total de dívidas negociadas até o momento foi de R$ 9,437 milhões.