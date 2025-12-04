A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) e o Ciee (Centro de Integração Empresa Escola) abriram um novo Processo de Seleção Pública de Estagiários para a formação de cadastro de reserva. As vagas são destinadas a estudantes dos níveis Superior, Técnico e Médio, com a particularidade de que a seleção será realizada por meio de inscrições e provas online contínuas, estendendo-se do 1º ao 15º dia de cada mês até abril de 2026.

Oportunidades

No Nível Superior, podem se candidatar alunos de Administração, Comunicação Social, Engenharia Civil, Gestão em Recursos Humanos, Informática e cursos afins e Pedagogia, a partir do 1º semestre. Para os cursos de Educação Física (Licenciatura/Bacharelado), a exigência é a partir do 3º semestre, e para Direito, a partir do 6º semestre.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp