A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) e o Ciee (Centro de Integração Empresa Escola) abriram um novo Processo de Seleção Pública de Estagiários para a formação de cadastro de reserva. As vagas são destinadas a estudantes dos níveis Superior, Técnico e Médio, com a particularidade de que a seleção será realizada por meio de inscrições e provas online contínuas, estendendo-se do 1º ao 15º dia de cada mês até abril de 2026.
Oportunidades
No Nível Superior, podem se candidatar alunos de Administração, Comunicação Social, Engenharia Civil, Gestão em Recursos Humanos, Informática e cursos afins e Pedagogia, a partir do 1º semestre. Para os cursos de Educação Física (Licenciatura/Bacharelado), a exigência é a partir do 3º semestre, e para Direito, a partir do 6º semestre.
Já para o Nível Técnico, as oportunidades são para estudantes a partir do 1º semestre em Administração, Edificações, Eletrônica e cursos afins (incluindo Mecatrônica), Informática, Mecânica e Química. O Ensino Médio Regular também é contemplado, a partir do 1º ano.
Os estagiários cumprirão uma jornada presencial de 20 ou 30 horas semanais, não ultrapassando 6 horas diárias, a critério da FUNDHAS.
Benefícios
Os valores da Bolsa-Auxílio variam conforme o nível e a carga horária:
- Nível Superior (30h): R$ 1.041,30
- Nível Superior (20h): R$ 694,20
- Nível Técnico/Médio (30h): R$ 723,15
- Nível Técnico/Médio (20h): R$ 482,09
Além da bolsa, os estagiários terão direito a auxílio-transporte de R$ 12 por dia útil (para quem reside a mais de 2 km do local de estágio) e vale-alimentação de R$ 432 para 30 horas semanais e R$ 297 para 20 horas semanais.
Inscrições e Provas
As inscrições e as provas são realizadas gratuitamente através do site do CIEE , ocorrendo do 1º ao 15º dia de cada mês.
A seleção é dividida em três fases: Inscrição Online, Prova Online objetiva (eliminatória e classificatória) e Entrevista.
A prova objetiva é composta por 20 questões de múltipla escolha e o candidato terá dois minutos para responder cada uma. Para ser classificado, é necessário obter nota igual ou superior a 50% (10 pontos) do total da prova.
O conteúdo programático da prova inclui Português, Conhecimentos Gerais, Informática (com foco no sistema Microsoft Windows e ferramentas Google) e Matemática.
Requisitos
É fundamental que o candidato esteja matriculado nos cursos previstos no edital, tenha ao menos 16 anos, esteja em dia com as obrigações militares e eleitorais e que resida em São José dos Campos. Não podem participar do processo, estudantes que já tenham realizado estágio na FUNDHAS por período superior a dezoito meses.