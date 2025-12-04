Morto perto do PEV (Ponto de Entrega Voluntária) da região sul de São José dos Campos, Gabriel Alves Vitor, 28 anos, tinha costela quebrada e traumatismo craniano, lesões que o teriam levado à morte, segundo informações da família. O caso foi registrado como morte suspeita.

Gabriel morreu nas proximidades do PEV da Avenida dos Evangélicos, no Campo dos Alemães, região sul de São José dos Campos, na manhã de quarta-feira (19). Ele estava morto em um colchão, enquanto um trator realizava a remoção de entulhos próximo ao PEV. Na ocasião, a equipe de resgate confirmou o óbito no local.