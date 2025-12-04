04 de dezembro de 2025
LEANDRO D. ANDRADE

Exposição explora natureza, linguagem e memória em Taubaté

O artista Leandro D. Andrade realiza sua primeira mostra individual, intitulada “Fragmentos – Um Convite para Olhar”, no Centro Cultural Toninho Mendes, em Taubaté. A exposição, que estará aberta à visitação até 8 de dezembro de 2025, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, reúne um conjunto de pinturas em guache que exploram temas de linguagem, natureza e memória.

A mostra marca o início da pesquisa de Leandro sobre a expansão das visões de mundo através da pintura e está dividida em núcleos temáticos:

  • Fragmentos de uma Jornada: Apresenta paisagens e experiências que moldaram o olhar artístico de Leandro.
  • Fragmentos do Imaginário: Traz obras influenciadas pelo universo do cineasta Hayao Miyazaki e pela sensibilidade perante a natureza.
  • Fragmentos da Natureza: Evidencia a grandeza presente nos pequenos detalhes, com inspiração em versos do poeta William Blake.
  • Fragmentos da Memória: Oferece reflexões sobre o papel da arte quando as palavras são insuficientes, conectando diferentes tempos e experiências.

O Centro Cultural Toninho Mendes está localizado na Praça Cel. Vitoriano, nº 1, Centro, Taubaté.

