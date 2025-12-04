O artista Leandro D. Andrade realiza sua primeira mostra individual, intitulada “Fragmentos – Um Convite para Olhar”, no Centro Cultural Toninho Mendes, em Taubaté. A exposição, que estará aberta à visitação até 8 de dezembro de 2025, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, reúne um conjunto de pinturas em guache que exploram temas de linguagem, natureza e memória.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A mostra marca o início da pesquisa de Leandro sobre a expansão das visões de mundo através da pintura e está dividida em núcleos temáticos: