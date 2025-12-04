A Butantan-DV, vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, foi aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em novembro.

O imunizante é o primeiro do mundo na apresentação de dose única, simplificando a logística de campanhas de vacinação. Ele será destinado à população de 12 a 59 anos, após a inclusão oficial no PNI (Programa Nacional de Imunizações).

Existe o planejamento de expansão do uso da Butantan-DV na população de 60 a 79 anos, além disso, o Butantan continuará a coletar dados para incluir crianças de 2 a 11 anos nas recomendações, uma vez que os estudos clínicos iniciais já atestaram a segurança do imunizante nesta faixa etária.