A Butantan-DV, vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, foi aprovada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em novembro.
O imunizante é o primeiro do mundo na apresentação de dose única, simplificando a logística de campanhas de vacinação. Ele será destinado à população de 12 a 59 anos, após a inclusão oficial no PNI (Programa Nacional de Imunizações).
Existe o planejamento de expansão do uso da Butantan-DV na população de 60 a 79 anos, além disso, o Butantan continuará a coletar dados para incluir crianças de 2 a 11 anos nas recomendações, uma vez que os estudos clínicos iniciais já atestaram a segurança do imunizante nesta faixa etária.
O Instituto Butantan já estava em processo de produção e conta com mais de um milhão de doses prontas para o Ministério da Saúde.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Para ampliar a demanda, a produção passará a contar com uma parceria com a empresa chinesa WuXi que permitirá aumentar a capacidade para 30 milhões de doses em 2026.
A vacina é fruto de pesquisas conduzidas integralmente por pesquisadores brasileiros e de colaboração de mais de 16 mil voluntários que foram acompanhados por cinco anos.
Em 2025, até meados de novembro, segundo o Instituto, 1,6 milhão de casos prováveis de dengue foram notificados no Brasil. Mais de 20 bilhões de brasileiros já tiveram a doença nos últimos 25 anos.