O Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) aprovou o tombamento do Palacete 10 de Julho, sede da Secretaria de Cultura e Turismo de Pindamonhangaba. A edificação, um importante marco arquitetônico e histórico da cidade, passa a estar oficialmente inscrita nos Livros de Tombo das Belas Artes e do Histórico.

O tombamento aconteceu no mês de novembro, em reconhecimento ao valor arquitetônico do palacete e, principalmente, sua representação na memória da escravidão durante o ciclo do café no Brasil. O prédio também abriga o CMBHM (Centro de Memória Barão Homem de Mello), guardando o arquivo histórico municipal.

