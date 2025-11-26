Investimento

Por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), o governo federal irá investir R$ 10,4 milhões para a execução de dois projetos da área de limpeza urbana em São José dos Campos.

Projetos

Os projetos são a instalação de novos ecopontos de entrega voluntária de resíduos e a modernização da logística de coleta em São Francisco Xavier. Segundo a Prefeitura, "essas iniciativas visam melhorar a infraestrutura, ampliar a sustentabilidade e gerar economia de recursos".