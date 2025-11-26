Investimento
Por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), o governo federal irá investir R$ 10,4 milhões para a execução de dois projetos da área de limpeza urbana em São José dos Campos.
Projetos
Os projetos são a instalação de novos ecopontos de entrega voluntária de resíduos e a modernização da logística de coleta em São Francisco Xavier. Segundo a Prefeitura, "essas iniciativas visam melhorar a infraestrutura, ampliar a sustentabilidade e gerar economia de recursos".
Ecopontos
O primeiro projeto, no valor de R$ 7,9 milhões, prevê a instalação de 40 ecopontos formados por duplas de contentores subterrâneos. Esses equipamentos serão distribuídos por todas as regiões da cidade, especialmente em áreas que apresentam maior concentração de resíduos ou necessidade de reforço na coleta.
Contentores
"Os contentores têm como vantagens a maior capacidade de armazenamento, redução de odores e proliferação de vetores e facilidade de acesso aos moradores para descarte dos resíduos de forma correta. Tudo isso vai proporcionar eficiência no trabalho da coleta, com redução de paradas e tempo de operação, e uma paisagem urbana mais limpa e organizada", afirmou a Prefeitura.
Transbordo
Orçado em R$ 2,5 milhões, o segundo projeto aprovado contempla a construção de uma área de transbordo em São Francisco Xavier. Ela será equipada com dois boxes cobertos, sendo um para cada tipo de coleta de resíduos: comum e seletiva.
Eficiência
"O espaço [área de transbordo] vai abrigar caixas estacionárias compactadoras para comprimir os resíduos no próprio distrito. Assim, será possível diminuir significativamente o número de viagens até a região urbana do município. Com melhor eficiência logística, haverá menos custos operacionais e redução do impacto ambiental causado pelo transporte", explicou a Prefeitura.