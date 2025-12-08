O prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), aposta no sistema de vigilância por câmeras do COI 2.0 (Centro de Operações Integradas) e em parceria com o programa Muralha Paulista do governo estadual para reforçar a segurança pública na cidade.

Segundo ele, Jacareí foi pioneira em instalar o Muralha Paulista. “O nosso sistema é extremamente avançado, com reconhecimento facial, câmeras de altíssima precisão e a gente conseguiu, por conta da tecnologia empregada em Jacareí, ser a pioneira no Vale do Paraíba na Muralha Paulista. E por que isso é importante? A gente tem uma base integrada junto ao governo do Estado”, afirmou em entrevista ao OVALE Cast, o podcast de OVALE.