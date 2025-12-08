O prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), aposta no sistema de vigilância por câmeras do COI 2.0 (Centro de Operações Integradas) e em parceria com o programa Muralha Paulista do governo estadual para reforçar a segurança pública na cidade.
Segundo ele, Jacareí foi pioneira em instalar o Muralha Paulista. “O nosso sistema é extremamente avançado, com reconhecimento facial, câmeras de altíssima precisão e a gente conseguiu, por conta da tecnologia empregada em Jacareí, ser a pioneira no Vale do Paraíba na Muralha Paulista. E por que isso é importante? A gente tem uma base integrada junto ao governo do Estado”, afirmou em entrevista ao OVALE Cast, o podcast de OVALE.
A tecnologia e a parceria fazem com que a cidade tenha acesso a dados sobre pessoas foragidas, por exemplo, permitindo realizar prisões de pessoas procuradas.
“Quando a gente faz essa migração, a gente já prendeu vários foragidos em Jacareí por conta desse novo Muralha Paulista junto com o nosso COI 2.0. É extremamente importante isso que foi feito. Nos próximos anos, quem está foragido ou quem quer cometer um crime não fica em Jacareí, porque lá vai ser facilmente pego”, afirmou.
Celso disse que atualmente a cidade conta com cerca de 200 câmeras de vigilância, que dão uma “abrangência bem grande, porque elas têm um raio muito alto e conseguem alcançar uma distância bem grande”.
OVALE Cast contou com a participação do editor-chefe de OVALE, Guilhermo Codazzi, e do repórter especial Xandu Alves. O episódio está disponível nos canais de OVALE no Youtube Spotify, além das redes sociais e no site do jornal.