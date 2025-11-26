O Taubaté Expo Rodeo 2025 segue movimentando o Vale do Paraíba com uma programação que reúne alguns dos principais nomes da música sertaneja e as tradicionais montarias em touros.

Após o primeiro fim de semana de festa, o evento retoma as atrações nesta sexta-feira (28), com show de Henrique e Juliano. No sábado (29), quem sobe ao palco é Luan Santana, e no domingo (30), Ana Castela encerra a agenda musical.