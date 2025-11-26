26 de novembro de 2025
FIM DE SEMANA

Taubaté Expo Rodeo tem shows e abre as disputas de montaria

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação

O Taubaté Expo Rodeo 2025 segue movimentando o Vale do Paraíba com uma programação que reúne alguns dos principais nomes da música sertaneja e as tradicionais montarias em touros.

Após o primeiro fim de semana de festa, o evento retoma as atrações nesta sexta-feira (28), com show de Henrique e Juliano. No sábado (29), quem sobe ao palco é Luan Santana, e no domingo (30), Ana Castela encerra a agenda musical.

A expectativa da organização é receber mais de 50 mil pessoas ao longo dos três dias. Devido à alta procura, alguns setores já estão esgotados. O público interessado é orientado a adquirir os ingressos antecipadamente para garantir a entrada.

Além dos shows, o fim de semana marca o início das disputas de montarias em touros, uma das atrações mais aguardadas do rodeio. As competições reúnem competidores de diversas regiões e costumam atrair grande público às arquibancadas.

