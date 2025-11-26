A Prefeitura de São Sebastião realizou uma operação integrada para coibir o avanço de construções irregulares, loteamentos clandestinos e a supressão ilegal de vegetação no Sertão da Baleia Verde, na Costa Sul. A ação, que contou com a participação da Polícia Municipal e da Fiscalização Ambiental, resultou na identificação de 14 lotes com vegetação nativa suprimida e obras sem as licenças exigidas.
A vistoria na rua Terra de Santa Cruz revelou as irregularidades, incluindo a supressão de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente, atividades de aterro e obras em andamento, todas desprovidas das licenças.
Durante a operação, os agentes realizaram levantamentos técnicos, registraram as irregularidades e orientaram os responsáveis sobre as medidas administrativas cabíveis, que envolvem autuações, embargos e o encaminhamento para responsabilização civil, administrativa e criminal.
A gestão municipal ressalta que as ações de fiscalização, além de terem como foco a preservação de áreas de interesse ambiental, evitam riscos à população e controlam o uso do solo.
Denúncias podem ser feitas pelos canais oficiais da Prefeitura e pelos telefones como 153 e 3892.6000.