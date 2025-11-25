Moção

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (25), por unanimidade, uma moção de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), "em razão da sua prisão preventiva, realizada de forma arbitrária e ideológica".

Apoio

De autoria do vereador Alberto Barreto (PRD), que é o líder do governo do prefeito Sérgio Victor (Novo), a moção foi votada em bloco, junto às demais moções e aos requerimentos.