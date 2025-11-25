25 de novembro de 2025
EX-PRESIDENTE

Após prisão, Câmara de Taubaté aprova moção de apoio a Bolsonaro

Por Sessão Extra | Taubaté
Tempo de leitura: 1 min
Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Aprovada em plenário de forma unânime, moção cita que prisão do ex-presidente foi feita ‘de forma arbitrária e ideológica’
Moção
A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (25), por unanimidade, uma moção de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), "em razão da sua prisão preventiva, realizada de forma arbitrária e ideológica".

Apoio
De autoria do vereador Alberto Barreto (PRD), que é o líder do governo do prefeito Sérgio Victor (Novo), a moção foi votada em bloco, junto às demais moções e aos requerimentos.

Tornozeleira
Na moção, Barreto alega que a prisão ocorrida no último sábado (22) teve como "um dos principais motivos" a "vigília que fora convocada pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente". A moção não cita, no entanto, que Bolsonaro admitiu ter usado ferro de solda para tentar abrir a tornozeleira eletrônica.

Ministro
A moção aprovada também faz críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). "As afirmações do ministro tentam disfarçar toda a ilegalidade que envolve os processos movidos contra o ex-presidente. Processos repletos de excessos, abusos de autoridade e violações de princípios fundamentais".

