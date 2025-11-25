A 58ª Semana Cassiano Ricardo acontecerá em São José dos Campos no próximo sábado (29), na Sala de Leitura do Parque Vicentina Aranha. O evento é gratuito e parte integrante da Flim (Festa Líteromusical de São José dos Campos) 2025. Haverá palestras, debates e homenagens com a participação de autores, jornalistas, fotógrafos e especialistas.

9h30: Andréa de Barros apresenta a palestra "Uma Aventura Machadiana em Moscou e os Caminhos da Literatura Brasileira". Ela é autora do livro “Machado de Assis na Rússia: um percurso sobre a recepção crítica da obra machadiana em solo russo, entre 1960 e 2010” e é professora universitária e coordenadora auxiliar do curso de Letras na UNIP de São José dos Campos.

10h30: Ubiratan Brasil (Bira Brasil), jornalista tido como referência em jornalismo cultural, conduz a palestra "O Resgate dos Grandes Nomes da Literatura Brasileira". O tema abordará a importância e dificuldades de se resgatar a obra e vida de escritores modernistas e o papel da imprensa neste processo.