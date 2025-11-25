A 58ª Semana Cassiano Ricardo acontecerá em São José dos Campos no próximo sábado (29), na Sala de Leitura do Parque Vicentina Aranha. O evento é gratuito e parte integrante da Flim (Festa Líteromusical de São José dos Campos) 2025. Haverá palestras, debates e homenagens com a participação de autores, jornalistas, fotógrafos e especialistas.
Confira a programação:
Sábado (29)
9h30: Andréa de Barros apresenta a palestra "Uma Aventura Machadiana em Moscou e os Caminhos da Literatura Brasileira". Ela é autora do livro “Machado de Assis na Rússia: um percurso sobre a recepção crítica da obra machadiana em solo russo, entre 1960 e 2010” e é professora universitária e coordenadora auxiliar do curso de Letras na UNIP de São José dos Campos.
10h30: Ubiratan Brasil (Bira Brasil), jornalista tido como referência em jornalismo cultural, conduz a palestra "O Resgate dos Grandes Nomes da Literatura Brasileira". O tema abordará a importância e dificuldades de se resgatar a obra e vida de escritores modernistas e o papel da imprensa neste processo.
11h30: Regina Helena Paiva Ramos, jornalista, autora de diversos livros e pioneira na imprensa paulista, vai promover a palestra com debate "A Mulher na Imprensa e na Literatura Brasileira".
13h30 às 15h30: O fotógrafo Ricardo Martins e o geógrafo e fotógrafo Mário Lúcio Sapucahy participam da exibição e debate intitulado "Fotografia: O Retrato do Planeta", focado em natureza e meio ambiente.
16h às 18h: Ricardo Martins apresenta a palestra "Expedição Yanomami", seguida do lançamento do seu livro "Os Últimos Filhos da Floresta" e da exibição de um documentário.
18h30: Encerrando a programação, haverá a Entrega do Troféu Cassiano Ricardo. Os homenageados deste ano são Ricardo Martins e Andréa Barros.
A programação da Flim continua no domingo (30).
O Parque Vicentina Aranha fica na rua Engenheiro Prudente Meireles de Morais, nº 302, Vila Adyana, São José dos Campos