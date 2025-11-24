Arquivo

A Câmara de São José dos Campos arquivou o projeto do vereador Carlos Abranches (Cidadania) que visava instituir uma espécia de ficha limpa para os homenageados pelo Legislativo.

Comissão

O arquivamento ocorreu após a Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos, que foi a única destacada para analisar o projeto, se manifestar contra a proposta. Pela comissão, opinaram contra o texto os vereadores Milton Vieira Filho (Republicanos), Zé Luís (PSD) e Anderson Senna (PL).