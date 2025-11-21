São Sebastião recebe a exposição ‘Presença Negra no Arquivo Histórico’, em celebração ao Dia da Consciência Negra. A mostra ficará aberta ao público até março de 2026 na Casa do Patrimônio, no Centro Histórico, e apresentará um recorte inédito do acervo municipal com documentos, fotografias e relatos orais que evidenciam a contribuição de homens e mulheres negros na formação social e cultural do município.
Entre os destaques, as trajetórias de figuras como Manoel Libaino dos Santos, Joaquim Daniel dos Santos, Antônia Geremias de Jesus, Delza Geremias de Jesus Andrade, Dilza Geremias de Jesus Oliveira, e a educadora e artista Regina Célia Cristino Barbosa. Estas personalidades são reconhecidas por seu protagonismo e luta contra o racismo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A exposição é fruto de uma pesquisa aprofundada da equipe do Arquivo Histórico, em parceria com familiares e descendentes dos homenageados, o que possibilitou o resgate de histórias até então pouco conhecidas.
‘Revolta do Guaecá’
O público terá acesso ao documento original de 1865 que relata o episódio conhecido como ‘A Revolta do Guaecá’.
Na Fazenda da Ordem Carmelita, na praia do Guaecá, escravizados se revoltaram contra a separação de famílias com a venda de pessoas para outras fazendas. A revolta resultou na morte do administrador Antônio Augusto Teixeira, conhecido como Andorinha. Cinco pessoas indiciadas: Antônio Pequeno, que foi condenado à morte, Francisco e Daniel à prisão perpétua e Berthalino e Jordão, que foram absolvidos.
A mostra pode ser visitada na Casa do Patrimônio, que fica na avenida Altino Arantes,nº 6, Centro Histórico. Parte de seu conteúdo será exibido na Casa Caiçara, no Complexo Turístico da Rua da Praia, durante o evento São Sebastião Preta ‘Saberes e Sabores Ancestrais’.
A Casa do Patrimônio contará com monitoria especial nos dias 19, 24, 25, 26, 27 e 28 de novembro, das 15h às 18h.