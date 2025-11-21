São Sebastião recebe a exposição ‘Presença Negra no Arquivo Histórico’, em celebração ao Dia da Consciência Negra. A mostra ficará aberta ao público até março de 2026 na Casa do Patrimônio, no Centro Histórico, e apresentará um recorte inédito do acervo municipal com documentos, fotografias e relatos orais que evidenciam a contribuição de homens e mulheres negros na formação social e cultural do município.

Entre os destaques, as trajetórias de figuras como Manoel Libaino dos Santos, Joaquim Daniel dos Santos, Antônia Geremias de Jesus, Delza Geremias de Jesus Andrade, Dilza Geremias de Jesus Oliveira, e a educadora e artista Regina Célia Cristino Barbosa. Estas personalidades são reconhecidas por seu protagonismo e luta contra o racismo.

