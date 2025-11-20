Um morador de 88 anos do Vale do Paraíba, Benedicto Wilson Medella, que havia sido dado como desaparecido na tarde de quarta-feira (19), foi encontrado com vida, informou a família. O idoso havia saído da UPA Santa Helena, em Taubaté, e não retornou para casa, o que mobilizou parentes, amigos e autoridades.
O caso ocorreu após Medella deixar a UPA, no bairro Esplanada Santa Helena, dirigindo um Siena. Ele não foi mais visto, e a família acionou imediatamente a polícia e divulgou mensagens nas redes sociais para ajudar nas buscas.
A sobrinha relatou que Benedicto usava sonda com bolsa e enfrentava episódios de desorientação. Ela também destacou características do idoso, como o bigode branco, e informou a placa do veículo, EPO 5H06, padrão Mercosul.
Após horas de procura, familiares confirmaram que Benedicto foi localizado e está em segurança. Mais detalhes sobre o estado de saúde não foram divulgados, mas a família agradeceu o apoio recebido durante o período de busca.