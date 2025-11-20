20 de novembro de 2025
BOA NOTÍCIA

Seu Benedicto Medella foi encontrado com vida no Vale

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Benedicto Wilson Medella
Benedicto Wilson Medella

Um morador de 88 anos do Vale do Paraíba, Benedicto Wilson Medella, que havia sido dado como desaparecido na tarde de quarta-feira (19), foi encontrado com vida, informou a família. O idoso havia saído da UPA Santa Helena, em Taubaté, e não retornou para casa, o que mobilizou parentes, amigos e autoridades.

O caso ocorreu após Medella deixar a UPA, no bairro Esplanada Santa Helena, dirigindo um Siena. Ele não foi mais visto, e a família acionou imediatamente a polícia e divulgou mensagens nas redes sociais para ajudar nas buscas.

A sobrinha relatou que Benedicto usava sonda com bolsa e enfrentava episódios de desorientação. Ela também destacou características do idoso, como o bigode branco, e informou a placa do veículo, EPO 5H06, padrão Mercosul.

Após horas de procura, familiares confirmaram que Benedicto foi localizado e está em segurança. Mais detalhes sobre o estado de saúde não foram divulgados, mas a família agradeceu o apoio recebido durante o período de busca.

