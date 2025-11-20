Familiares, amigos e colegas estão no Velório Municipal de Caçapava na tarde desta quinta-feira (20) para se despedir de Lucas de Paula Siqueira, o Lukinha, jovem de 20 anos que morreu após ser encontrado caído ao lado de uma motocicleta em um trecho da Via Dutra (BR-116), durante a madrugada. A comoção marca a despedida de um estudante querido, lembrado por todos pela simpatia e pelos planos interrompidos de seguir carreira na área aeronáutica.
O sepultamento de Lucas ocorrerá na manhã desta sexta-feira (21), sob forte clima de emoção. Colegas da Fatec São José dos Campos, onde ele cursava Manutenção de Aeronaves, devem prestar homenagens. A instituição publicou nota oficial lamentando a perda. "É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Lucas de Paula Siqueira, aluno do CST em Manutenção de Aeronaves, ocorrido nesta quinta-feira, 20 de novembro. Nesse momento de profunda dor manifestamos condolência aos familiares e amigos", diz a Fatec.
Lucas foi encontrado por equipes da concessionária RioSP após a empresa ser avisada de que havia uma pessoa caída próxima à pista da Dutra, em Caçapava. Ele estava ao lado de uma motocicleta, que posteriormente não foi mais localizada, segundo o boletim de ocorrência.
O jovem foi socorrido e levado à Fusam, onde chegou em parada cardiorrespiratória. Mesmo após manobras de reanimação, ele não resistiu.
A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita, incluindo as naturezas de encontro de cadáver, morte acidental e morte súbita sem causa aparente. Amigos de Lucas acreditam que ele possa ter sofrido um acidente de moto, mas a situação ainda não está esclarecida.
Até o momento, não foram definidos: o ponto exato da rodovia onde Lucas estava; a dinâmica do possível acidente; se havia outros veículos envolvidos; quem acionou a concessionária; o paradeiro da motocicleta mencionada no chamado.
O corpo passou por exames no IML, que serão fundamentais para determinar se houve queda, atropelamento, colisão ou qualquer indício de violência.
A família foi informada da morte na madrugada e permaneceu na unidade de saúde enquanto uma parente cuidava da documentação. A morte de Lucas, conhecido pela alegria e pelo carinho com todos, gerou comoção entre estudantes, professores, vizinhos e moradores de Caçapava.
Amigos relataram que Lukinha era dedicado aos estudos e sonhava em atuar na área aeronáutica.
Enquanto familiares prestam as últimas homenagens, a polícia trabalha para reconstruir os passos de Lucas nas horas que antecederam a morte. A investigação segue em andamento.