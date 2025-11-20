Familiares, amigos e colegas estão no Velório Municipal de Caçapava na tarde desta quinta-feira (20) para se despedir de Lucas de Paula Siqueira, o Lukinha, jovem de 20 anos que morreu após ser encontrado caído ao lado de uma motocicleta em um trecho da Via Dutra (BR-116), durante a madrugada. A comoção marca a despedida de um estudante querido, lembrado por todos pela simpatia e pelos planos interrompidos de seguir carreira na área aeronáutica.

O sepultamento de Lucas ocorrerá na manhã desta sexta-feira (21), sob forte clima de emoção. Colegas da Fatec São José dos Campos, onde ele cursava Manutenção de Aeronaves, devem prestar homenagens. A instituição publicou nota oficial lamentando a perda. "É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Lucas de Paula Siqueira, aluno do CST em Manutenção de Aeronaves, ocorrido nesta quinta-feira, 20 de novembro. Nesse momento de profunda dor manifestamos condolência aos familiares e amigos", diz a Fatec.