REGIÃO SUL

Jovens ficam feridos após atropelamento por moto em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Dois jovens ficaram feridos após um atropelamento por motocicleta na região sul de São José dos Campos, na tarde desta quinta-feira (20), por volta de 16h20.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado para atender a ocorrência de atropelamento na Avenida Andrômeda, uma das vítimas era o condutor da motocicleta, de 19 anos. Ele foi atendido com ferimentos leves.

A pedestre de 18 anos foi atendida com fratura em membro inferior. A jovem e o motociclista foram socorridos pela ambulância do Samu para o pronto-socorro da Vila Industrial, na região leste de São José.

