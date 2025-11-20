Um engavetamento entre um caminhão betoneira e outros dois veículos deixou três pessoas feridas na altura do km 67 da rodovia Presidente Dutra, em Guaratinguetá.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h noite dessa quarta-feira (19), para o atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito na rodovia.
No local, três vítimas com ferimentos leves, um homem de 41 anos, uma mulher de 45 anos e uma jovem de 17 anos, que estava presa nas ferragens.
Após ser retirada pelo Corpo de Bombeiros, ela foi socorrida pelo resgate da concessionária RioSPe levada para a UPA de Guaratinguetá.