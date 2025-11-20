20 de novembro de 2025
DESAPARECIDO

Onde está Benedicto? Morador do Vale de 88 anos desapareceu

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Benedicto Wilson Medella tem 88 anos
Um morador do Vale do Paraíba de 88 anos está desaparecido desde a tarde dessa quarta-feira (19), após sair UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Helena, no bairro Esplanada Santa Helena, em Taubaté.

Segundo a família, Benedicto Wilson Medella foi visto pela última vez saindo da unidade de saúde de carro, um Siena.

“Meu tio, Benedicto Wilson Medella, 88 anos, usava uma sonda com bolsa. Tem problemas de surto. Ele tem bigode branco. Nos ajude a encontrá-lo, por favor”, escreveu a sobrinha nas redes sociais.

Segundo ela, o carro de Benedicto tem placas do Mercosul (EPO 5H06). A sobrinha também confirmou que as autoridades de segurança já foram comunicadas sobre o desaparecimento de Benedicto, além dos dados do seu carro.

