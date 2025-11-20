Morreu no Vale do Paraíba, nessa terça-feira (18), um homem de fé, querido pela comunidade e amado pela família: Benedito Vicente, carinhosamente chamado de “Dito” pelos amigos e familiares.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A cerimônia de despedida foi realizada na quarta-feira (19), na cidade de Lorena, onde Benedito morava. Era muito conhecido e querido onde vivia, no bairro Industrial.