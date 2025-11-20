Morreu no Vale do Paraíba, nessa terça-feira (18), um homem de fé, querido pela comunidade e amado pela família: Benedito Vicente, carinhosamente chamado de “Dito” pelos amigos e familiares.
A cerimônia de despedida foi realizada na quarta-feira (19), na cidade de Lorena, onde Benedito morava. Era muito conhecido e querido onde vivia, no bairro Industrial.
“Um senhor muito conhecido e querido na cidade. Sempre bem humorado e carismático vai deixar muita saudade a todos próximos a ele”, diz uma postagem sobre Benedito, que havia adotado o nome judeu Shamash Uziahu Bem Israel.
Ele deixa esposa e quatro filhos. A causa da morte não foi divulgada. Nas redes sociais, dezenas de mensagens lamentaram a partida de Benedito e o homenagearam.
“Descanse em paz, tio Dito”, disse a sobrinha Beatriz Quirino. “Era uma pessoa de bem. Lembrarei dele, sempre feliz”, disse Ligia Rodrigues.
Mazinha Cassia comentou: “Muito conhecido aqui no Industrial. Deus conforte a todos familiares e amigos”.
Marcelo Junqueira escreveu: “O eterno venha mediante Yeshua Hamashia levantá-lo dentre os que dormem para o grande dia do Senhor, funcionando a irmã Vitalina, o irmão Luiz e demais membros da família, para que possam superar esse momento de dor. Shalom”.
“Descansa em irmão de fé aqui, Deus conforte toda família e amigos em nome Yeshua”, afirmou Cleonice Aparecida.
“Aprendi muito com ele sobre construção. Me ensinou muita coisa que vivencio até hoje. Descanse em paz”, afirmou um amigo.