20 de novembro de 2025
Taubaté religa sirene da 'CTI' após pedidos de moradores

Taubaté
A tradicional sirene do Edifício Félix Guisard, conhecido como “Prédio do Relógio” ou antigo prédio da CTI  (Companhia Taubaté Industrial), voltou a funcionar nesta quarta-feira (19), depois de ter sido desligada provisoriamente por orientação do Ministério Público de São Paulo.

O desligamento ocorreu após a reclamação de uma moradora sobre o volume do equipamento. A partir dessa demanda, o MP solicitou que a prefeitura analisasse a possibilidade de reduzir a intensidade do som.

Segundo a administração municipal, o religamento foi realizado após diversos pedidos de moradores que consideram o toque da sirene um símbolo afetivo e histórico da cidade. Apesar da retomada, a prefeitura afirma que estuda alternativas para diminuir o barulho e evitar incômodos no entorno.

A sirene toca quatro vezes ao dia, às 8h, 12h, 14h e 18h, e integra a rotina da cidade. No período de funcionamento da CTI, ela marcava os horários de entrada, almoço, retorno e saída dos trabalhadores da fábrica. A Companhia encerrou suas atividades na década de 1980, mas o toque se manteve como uma tradição local.

Nos últimos anos, a sirene registrou apenas interrupções pontuais, como em 2019, devido a problemas técnicos.

