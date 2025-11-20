A tradicional sirene do Edifício Félix Guisard, conhecido como “Prédio do Relógio” ou antigo prédio da CTI (Companhia Taubaté Industrial), voltou a funcionar nesta quarta-feira (19), depois de ter sido desligada provisoriamente por orientação do Ministério Público de São Paulo.

O desligamento ocorreu após a reclamação de uma moradora sobre o volume do equipamento. A partir dessa demanda, o MP solicitou que a prefeitura analisasse a possibilidade de reduzir a intensidade do som.