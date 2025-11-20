As circunstâncias do acidente não foram informadas pelas autoridades, que ainda apuram as circunstâncias do caso, mas a notícia da morte causou grande comoção entre amigos, familiares e moradores da cidade. Nas redes sociais, dezenas de homenagens destacam a personalidade carismática, o sorriso fácil e o coração bondoso do jovem, conhecido carinhosamente como Lukinha.

O jovem Lucas Siqueira, de 20 anos, morreu nesta quinta-feira (20) após dias internado. Segundo amigos, ele ficou internado em decorrência de um acidente de moto ocorrido em Caçapava. A família ainda não divulgou detalhes sobre o velório e o sepultamento.

Nos comentários da publicação que confirmou a morte, muitos amigos lamentaram a perda. “Meus sentimentos, Lukinha era um moleque muito puro e irmão”, escreveu um amigo. “Senhor, conheci ele… triste notícia. Que Deus conforte o coração de todos os amigos e familiares”, publicou uma moradora. “Muito triste!”, lamentou outra seguidora. “Que Deus conforte o coração da família”, disse uma internauta. “Menino puro de coração, gigante, sempre com um sorriso fácil no rosto… que Deus conforte o coração de todos com essa grande perda”, destacou uma amiga próxima.

Amigos de infância também usaram as redes sociais para lembrar a trajetória ao lado de Lucas e expressar o impacto da perda. Em uma das homenagens mais compartilhadas, um amigo escreveu. “Te amo, irmão. Para sempre será nós. Por que tinha que ser logo você? Só de pensar que nunca mais vou te ver, meu coração dói demais. Agora o Natal não vai ser o mesmo sem você. Vai deixar muita saudade, irmão.”

Outro amigo relembrou momentos desde a infância. “Sem acreditar até agora. Semana passada a gente estava conversando na frente de casa, e agora saber que você se foi… Crescemos juntos, vi você conquistar seus sonhos e projetos. Acabar tudo assim de repente é de partir o coração. Olha por nós aí de cima, irmão. Te amo eternamente.”