MARTINS PEREIRA

Adilson Silva toma posse como presidente da Águia

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
A nova diretoria executiva do São José assumiu oficialmente seus cargos na noite desta quarta-feira (19). A cerimônia marcou a posse do presidente Adilson José da Silva e dos vice-presidentes José Francisco Duarte e Agostinho Plaça, que passam a responder pela condução administrativa do clube. O mandato é de três anos.

Também participou do evento a direção do São José Esporte Clube SAF, com o presidente Bruno Cazarine e o empresário Oscar Constantino.

A solenidade reuniu conselheiros, representantes da SAF, ex-dirigentes e apoiadores. A nova gestão inicia o mandato com foco na estruturação interna e no alinhamento entre clube associativo e SAF, etapa considerada fundamental para a execução das metas apresentadas.

Adilson já foi presidente da Águia entre 2016 e 2019, quando o clube estava na Quarta Divisão do Campeonato Paulista. Na época, ainda não existia SAF e, agora, ele terá apenas obrigações com a parte social.

