A nova diretoria executiva do São José assumiu oficialmente seus cargos na noite desta quarta-feira (19). A cerimônia marcou a posse do presidente Adilson José da Silva e dos vice-presidentes José Francisco Duarte e Agostinho Plaça, que passam a responder pela condução administrativa do clube. O mandato é de três anos.

Também participou do evento a direção do São José Esporte Clube SAF, com o presidente Bruno Cazarine e o empresário Oscar Constantino.