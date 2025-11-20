O Instituto Sousa Araujo participou, na quarta-feira (12), do Leilão Galáticos 2025, realizado no Clube Monte Líbano, em São Paulo. A entidade foi a única representante do Vale do Paraíba no evento, que teve a presença de nomes do esporte, da televisão e da música.

A presidente Janaina Sousa e o diretor-executivo da construtora Sousa Araujo, Jucieudo Sousa, representaram o instituto. A iniciativa teve como objetivo reunir apoio para ações voltadas à área social.