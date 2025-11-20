O Instituto Sousa Araujo participou, na quarta-feira (12), do Leilão Galáticos 2025, realizado no Clube Monte Líbano, em São Paulo. A entidade foi a única representante do Vale do Paraíba no evento, que teve a presença de nomes do esporte, da televisão e da música.
A presidente Janaina Sousa e o diretor-executivo da construtora Sousa Araujo, Jucieudo Sousa, representaram o instituto. A iniciativa teve como objetivo reunir apoio para ações voltadas à área social.
Os recursos arrecadados foram destinados à Fundação Fenômenos, criada por Ronaldo, que mantém projetos voltados a jovens em situação de vulnerabilidade e a iniciativas comunitárias. A pauta dialoga com o trabalho do Instituto Sousa Araujo, que desenvolve projetos sociais há vários anos.
Durante o evento, Janaina conversou com Celina Looks, presidente da fundação. As duas trataram de futuras visitas do Instituto Sousa Araujo aos projetos da Fundação Fenômenos, com a intenção de ampliar a troca de informações e alinhar futuras parcerias.
O leilão contou com a presença de Galvão Bueno, Kaká, Denilson Show, Patrícia Abravanel, Sabrina Sato, Virginia Fonseca, Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Isabelli Fontana, Di Ferrero e Tom Cavalcante.
Para Janaina, a participação teve importância institucional. “Estar aqui não é só prestigiar o Ronaldo ou apoiar a Fundação Fenômenos. É reafirmar que nosso propósito é o mesmo. Assim como construímos empreendimentos sólidos, trabalhamos para construir futuros mais dignos. E quando caminhamos lado a lado com quem acredita nisso, o resultado é ainda mais grandioso.”
Com 17 anos de atuação, a construtora Sousa Araujo criou o instituto para ampliar suas ações na área social. Atualmente, seis projetos estão em andamento, com foco em iniciativas voltadas às comunidades.
A presença no Leilão Galáticos reforçou a aproximação do instituto com entidades e personalidades envolvidas em projetos de impacto social.