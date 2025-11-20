Um jovem de 22 anos morreu dentro de uma delegacia de São José dos Campos, na tarde dessa quarta-feira (19), após ser preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas no Conjunto Habitacional Elmano Veloso, na zona sul da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, registrado no 3º Distrito Policial, o caso foi inicialmente classificado como tráfico de drogas e morte suspeita/morte súbita, sem causa determinante aparente.