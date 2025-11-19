A morte da educadora Karina Soares mobilizou uma onda de comoção entre profissionais da educação, familiares, amigos e ex-alunos de Caraguatatuba. A Secretaria Municipal de Educação divulgou uma nota oficial de pesar nesta quarta-feira (19), destacando a dedicação, o compromisso e o legado deixado pela gestora, reconhecida por sua atuação humanizada e competente na rede municipal.
No texto, a pasta lamenta profundamente o falecimento e manifesta solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho. “Sua trajetória deixa um legado de dedicação e contribuição à nossa comunidade escolar”, diz a nota.
O velório está marcado para quinta-feira (20), a partir das 12h, no Cemitério do Indaiá, localizado na Avenida Rio Branco, 686. O sepultamento ocorrerá às 15h.
Comoção.
A publicação gerou dezenas de manifestações de carinho e despedida. Ex-colegas e amigos lembraram momentos de convivência, a postura ética e o profissionalismo da educadora.
“Sem acreditar ainda. Foi uma gestora respeitosa e muito profissional. Convivemos dois anos na escola Luiz Silvar e sou muito grata por tê-la conhecido. Deixou sua contribuição para a Educação. Descanse em paz!”, escreveu uma ex-colega.
Outra profissional reforçou a admiração. “Que honra ter trabalhado com uma das pessoas mais humanas e inteligentes que já conheci.”
Mensagens de conforto também vieram de diversos pais, servidores e moradores. “Que Deus traga conforto para a família.”
“Meus sentimentos. Que seja acolhida com muito amor no plano espiritual", disse outro.
A comoção também foi evidente nas mensagens mais recentes. “Recebo com tristeza essa notícia. Karina sempre foi uma excelente profissional e amiga", disse uma amiga.