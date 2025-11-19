A morte da educadora Karina Soares mobilizou uma onda de comoção entre profissionais da educação, familiares, amigos e ex-alunos de Caraguatatuba. A Secretaria Municipal de Educação divulgou uma nota oficial de pesar nesta quarta-feira (19), destacando a dedicação, o compromisso e o legado deixado pela gestora, reconhecida por sua atuação humanizada e competente na rede municipal.

No texto, a pasta lamenta profundamente o falecimento e manifesta solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho. “Sua trajetória deixa um legado de dedicação e contribuição à nossa comunidade escolar”, diz a nota.