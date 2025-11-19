O tão aguardado Majestoso chega com clima de decisão! Nesta quinta-feira (20), às 19h30, Corinthians e São Paulo se enfrentam na Neo Química Arena pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A disputa promete faíscas, já que apenas três pontos separam os rivais na tabela — e cada detalhe pode fazer diferença na reta final.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O Timão entra em campo carregando o peso simbólico de manter viva sua vaga na próxima Sul-Americana, enquanto o Tricolor tenta encurtar a distância para o G-7. No gramado, a bola vira protagonista de um roteiro imprevisível, daqueles que fazem o coração bater acelerado como tamborim em noite de clássico.
Onde assistir o jogo Corinthians x São Paulo
O duelo será transmitido pela Record (TV aberta) e pelo Premiere (pay-per-view), a partir das 19h30 (de Brasília). Prepare o sofá, o rádio, o coração — e o grito engasgado.
Prováveis escalações de Corinthians x São Paulo
Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca, Matheus Bidu, Maycon, André Carrillo, José Martínez, Breno Bidon, Gui Negão, Yuri Alberto.
São Paulo: Rafael, Rafael Tolói, Alan Franco, Sabino, Maik, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Alisson, Ferreira, Luciano, Tapia.
Arbitragem de Corinthians x São Paulo
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS), Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)