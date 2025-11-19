O tão aguardado Majestoso chega com clima de decisão! Nesta quinta-feira (20), às 19h30, Corinthians e São Paulo se enfrentam na Neo Química Arena pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A disputa promete faíscas, já que apenas três pontos separam os rivais na tabela — e cada detalhe pode fazer diferença na reta final.

O Timão entra em campo carregando o peso simbólico de manter viva sua vaga na próxima Sul-Americana, enquanto o Tricolor tenta encurtar a distância para o G-7. No gramado, a bola vira protagonista de um roteiro imprevisível, daqueles que fazem o coração bater acelerado como tamborim em noite de clássico.

Onde assistir o jogo Corinthians x São Paulo