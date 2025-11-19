Candidato a vereador nas eleições de 2024 em São José dos Campos, pelo partido Avante, Eduardo Guedes da Cunha, 42 anos, foi preso por roubo no último dia 12 de novembro na cidade de Pavão (MG), perto de Teófilo Otoni. Ele estava acompanhado do joseense Ricardo Coutinho de Souza, que também foi preso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais, Eduardo e Ricardo teriam invadido a residência de Daniela Mendes, se passando por policiais e portando armas.