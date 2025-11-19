Candidato a vereador nas eleições de 2024 em São José dos Campos, pelo partido Avante, Eduardo Guedes da Cunha, 42 anos, foi preso por roubo no último dia 12 de novembro na cidade de Pavão (MG), perto de Teófilo Otoni. Ele estava acompanhado do joseense Ricardo Coutinho de Souza, que também foi preso.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais, Eduardo e Ricardo teriam invadido a residência de Daniela Mendes, se passando por policiais e portando armas.
Ainda de acordo com o registro policial, eles reviraram a casa da vítima, levaram um celular, R$ 50 em dinheiro e obrigaram Daniela a desbloquear o telefone para realizar um Pix de R$ 550 para um dos suspeitos.
Após a fuga, a polícia foi acionada e iniciou o monitoramento das estradas da região. Os militares localizaram o veículo utilizado pelos acusados – um Meriva Prata, com placas de São José dos Campos e conduzido por Eduardo – seguindo em direção a Teófilo Otoni.
Um bloqueio foi montado e, durante a abordagem, os policiais encontraram no interior do veículo uma arma de airsoft com potencial lesivo, frascos contendo esferas de aço utilizadas como munição, porções de cocaína e maconha, soco inglês, canivete, algemas, aparelho de choque, facão e um machado.
Os dois suspeitos foram presos em flagrante por roubo, e o caso agora é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais.
Outro lado.
Eduardo Guedes concorreu a vereador em São José dos Campos em diferentes eleições, sendo sua candidatura mais recente pelo Avante, em 2024, quando obteve 423 votos.
Em seu depoimento à polícia, Eduardo disse que foi até Teófilo Otoni para ajudar um homem que pediu para ele fazer um cerca – ele informou trabalhar como serralheiro. Disse estar com depressão e que começou a usar drogas poucos meses depois de descobrir que está com câncer.
Afirmou ainda que foi à casa da vítima Daniela para comprar drogas. Disse aos policiais que, entre 3 e 12 de novembro, realizou transferências para Daniela para o pagamento por cocaína, que foram adquiridas por ele, totalizando R$ 1.100.
A reportagem não localizou a defesa de Eduardo para comentar a prisão. O espaço segue aberto.