19 de novembro de 2025
VIOLÊNCIA

Homem arruma marmita, sai para trabalhar e é morto a tiros em SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa

Um homem foi assassinado no início da manhã desta quarta-feira (19) na rua Danilo Eduardo Rios Ramos, no Jardim São José, em São José dos Campos. De acordo com informações preliminares, ele havia arrumado sua marmita e deixado a residência para trabalhar quando foi surpreendido por criminosos armados.

A vítima, identificada inicialmente como um homem de 35 anos, foi atingida por ao menos seis disparos de arma de fogo. Populares que presenciaram a cena acionaram o resgate, e o homem chegou a ser levado ao Hospital da Vila Industrial, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, o ataque foi cometido por dois suspeitos, que teriam fugido logo após os disparos. A motivação do crime ainda é desconhecida. De acordo com a página Olho Vivo do Vale, o homem morto tinha passagem por homicídio.

O local foi isolado pela Polícia Militar para o trabalho da Perícia Técnica, que recolheu cápsulas de munição e outros vestígios que podem auxiliar na investigação. A Polícia Civil busca por imagens de câmeras de segurança que possam identificar a rota de fuga e os autores.

O caso foi registrado como homicídio consumado e será apurado pelo Departamento de Homicídios da Deic (Divisão Especializada em Investigações Criminais).

A matéria segue em atualização.

