Um homem foi assassinado no início da manhã desta quarta-feira (19) na rua Danilo Eduardo Rios Ramos, no Jardim São José, em São José dos Campos. De acordo com informações preliminares, ele havia arrumado sua marmita e deixado a residência para trabalhar quando foi surpreendido por criminosos armados.

A vítima, identificada inicialmente como um homem de 35 anos, foi atingida por ao menos seis disparos de arma de fogo. Populares que presenciaram a cena acionaram o resgate, e o homem chegou a ser levado ao Hospital da Vila Industrial, mas não resistiu aos ferimentos.