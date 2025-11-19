Um homem foi assassinado no início da manhã desta quarta-feira (19) na rua Danilo Eduardo Rios Ramos, no Jardim São José, em São José dos Campos. De acordo com informações preliminares, ele havia arrumado sua marmita e deixado a residência para trabalhar quando foi surpreendido por criminosos armados.
A vítima, identificada inicialmente como um homem de 35 anos, foi atingida por ao menos seis disparos de arma de fogo. Populares que presenciaram a cena acionaram o resgate, e o homem chegou a ser levado ao Hospital da Vila Industrial, mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo a Polícia Civil, o ataque foi cometido por dois suspeitos, que teriam fugido logo após os disparos. A motivação do crime ainda é desconhecida. De acordo com a página Olho Vivo do Vale, o homem morto tinha passagem por homicídio.
O local foi isolado pela Polícia Militar para o trabalho da Perícia Técnica, que recolheu cápsulas de munição e outros vestígios que podem auxiliar na investigação. A Polícia Civil busca por imagens de câmeras de segurança que possam identificar a rota de fuga e os autores.
O caso foi registrado como homicídio consumado e será apurado pelo Departamento de Homicídios da Deic (Divisão Especializada em Investigações Criminais).
A matéria segue em atualização.