19 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
MÚSICA

Programação de Natal tem cantatas gratuitas em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Programação musical gratuita apresenta corais e instrumentos
As festividades natalinas contam com uma programação musical especial em São José dos Campos. Serão realizadas cantatas de corais e instrumentos, apresentando repertórios que vão de músicas clássicas até o moderno. A temporada de shows se estenderá até o dia 20 de dezembro, no Shopping Jardim Oriente.

Nesta quarta-feira (19), às 19h, a abertura da temporada musical traz o concurso Univoice, da Univap (Universidade do Vale do Paraíba), com 12 finalistas cantando para cinco jurados. O evento terá participação especial de Thales e Wellington e da cantora Cecília Militão.

Confira a programação completa

19/nov - 19:00: UNIVOICE - Univap (com Thales e Wellington e Cecília Militão)

23/nov - 15:00: Musical Art Santana

24/nov - 19:00: Colégio Joseense - Unidade 2

25/nov - 19:00: Colégio Anchieta

26/nov - 19:00: Colégio Joseense - Unidade 1

27/nov - 19:00: Colégio Evoluti

28/nov - 14:00: Coral Santa Casa e 19:00: Escola Cirandinha

03/dez - 19:00: Igreja Assembleia de Deus

04/dez - 19:00: Colégio Ideia

05/dez - 19:00: Colégio Ideia

06/dez - 19:00: Alcateia Waingunga (Lobinhos)

09/dez - 19:00: Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida

11/dez - 15:00: Banda Regimental de Música e 19:00: Colégio Adventista

12/dez - 19:00: Show de Prêmios Shibata

13/dez - 13:00: Colégio Focus

16/dez - 19:00: Igreja Presbiteriana SJCampos

18/dez - 19:00: Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite

19/dez - 19:00: Igreja Batista da Graça

20/dez - 19:00: Igreja Assembleia da Reconciliação com Deus

As apresentações são gratuitas e ocorrem na Praça de Alimentação do shopping, que fica na rua Andorra, nº 500, Jardim. América.

