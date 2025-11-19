As festividades natalinas contam com uma programação musical especial em São José dos Campos. Serão realizadas cantatas de corais e instrumentos, apresentando repertórios que vão de músicas clássicas até o moderno. A temporada de shows se estenderá até o dia 20 de dezembro, no Shopping Jardim Oriente.
Nesta quarta-feira (19), às 19h, a abertura da temporada musical traz o concurso Univoice, da Univap (Universidade do Vale do Paraíba), com 12 finalistas cantando para cinco jurados. O evento terá participação especial de Thales e Wellington e da cantora Cecília Militão.
Confira a programação completa
19/nov - 19:00: UNIVOICE - Univap (com Thales e Wellington e Cecília Militão)
23/nov - 15:00: Musical Art Santana
24/nov - 19:00: Colégio Joseense - Unidade 2
25/nov - 19:00: Colégio Anchieta
26/nov - 19:00: Colégio Joseense - Unidade 1
27/nov - 19:00: Colégio Evoluti
28/nov - 14:00: Coral Santa Casa e 19:00: Escola Cirandinha
03/dez - 19:00: Igreja Assembleia de Deus
04/dez - 19:00: Colégio Ideia
05/dez - 19:00: Colégio Ideia
06/dez - 19:00: Alcateia Waingunga (Lobinhos)
09/dez - 19:00: Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida
11/dez - 15:00: Banda Regimental de Música e 19:00: Colégio Adventista
12/dez - 19:00: Show de Prêmios Shibata
13/dez - 13:00: Colégio Focus
16/dez - 19:00: Igreja Presbiteriana SJCampos
18/dez - 19:00: Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite
19/dez - 19:00: Igreja Batista da Graça
20/dez - 19:00: Igreja Assembleia da Reconciliação com Deus
As apresentações são gratuitas e ocorrem na Praça de Alimentação do shopping, que fica na rua Andorra, nº 500, Jardim. América.