As festividades natalinas contam com uma programação musical especial em São José dos Campos. Serão realizadas cantatas de corais e instrumentos, apresentando repertórios que vão de músicas clássicas até o moderno. A temporada de shows se estenderá até o dia 20 de dezembro, no Shopping Jardim Oriente.

Nesta quarta-feira (19), às 19h, a abertura da temporada musical traz o concurso Univoice, da Univap (Universidade do Vale do Paraíba), com 12 finalistas cantando para cinco jurados. O evento terá participação especial de Thales e Wellington e da cantora Cecília Militão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Confira a programação completa