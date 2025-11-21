Campinas despertou com uma energia diferente no dia 9. O Cambuí recebeu a primeira edição da Track&Field Experience Running, um evento da AMZ Sports que transformou a corrida em experiência.

Os atletas se reuniram no Teatro de Arena, no Centro de Convivência, onde ativações, música e um clima vibrante davam o tom da manhã. Ali, entre árvores, concreto e história, cada corredor se preparava para viver mais um percurso. A largada foi dada às 8h, com os participantes distribuídos entre os trajetos de 7 km e 14 km. As provas uniram esporte e lifestyle, reunindo marcas, consumidores e apaixonados pela performance em um mesmo movimento.