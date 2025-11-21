22 de novembro de 2025
ANTONIA MARIA

AMZ Sports e Track&Field

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
Imagens: Matheus Campos e FOTOP
Isa Santini
Isa Santini

Campinas despertou com uma energia diferente no dia 9. O Cambuí recebeu a primeira edição da Track&Field Experience Running, um evento da AMZ Sports que transformou a corrida em experiência.

Os atletas se reuniram no Teatro de Arena, no Centro de Convivência, onde ativações, música e um clima vibrante davam o tom da manhã. Ali, entre árvores, concreto e história, cada corredor se preparava para viver mais um percurso. A largada foi dada às 8h, com os participantes distribuídos entre os trajetos de 7 km e 14 km. As provas uniram esporte e lifestyle, reunindo marcas, consumidores e apaixonados pela performance em um mesmo movimento.

Ao final, de volta ao Teatro de Arena, o sentimento era unânime: a primeira Track&Field no Cambuí foi um encontro, uma vivência e um marco para a cidade. O Sold Out no aplicativo da TF Sports, onde foram feitas as incrições, mostrou que o público estava pronto e ansioso por essa experiência. Saiba mais pelo Instagram @amzsports_ 
Confira os cliques de Matheus Campos e FOTOP.

Renata Zanaga e equipe Dahruj, Breno Queiroz e Marcelo De Carvalho
Alessandro Furlan e Antonia Maria Zogaeb
Alexandre e Ana Lucia Juliani, e os filhos Otavio e Bernardo
Antonia Maria Zogaeb, Edinho Andries e Victoria Zogaeb
Aquecimento dos atletas no Teatro de Arena
Largada da prova
Pódio feminino 14km
Pódio masculino 14km
Marcus Cláudio Bueno Pimentel, José Marinheiro, Antonia Maria Zogaeb, Fernando Vanin, Ana Espinola e Osmir Alves
Antonia Maria Zogaeb e Giovanni Maddaloni
Alexandra Caprioli e Erika Cherfen Pereira
