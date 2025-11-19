O Viapol São José Vôlei visita o Goiás na tarde desta quinta-feira (20), a partir das 18h30, no ginásio Rio Vermelho, em Goiânia, pela primeira fase da Superliga Nacional masculina, temporada 2025/2026.
Em quadra, os dois times precisam da reação, já que ambos perderam em casa na rodada passada. O São José, inclusive, levou uma virada do Azulim de Monte Carmelo (MG), por 3 a 2, depois de abrir 2 a 0 no jogo. E o Goiás, em casa, perdeu por 3 a 1 para o favorito Cruzeiro.
Na classificação, o São José está em nono lugar, com quatro pontos, onde somou apenas uma vitória e já tem quatro derrotas. Por sua vez, o Goiás está em situação um pouco melhor, em sexto lugar, com duas vitórias e três derrotas em cinco rodadas.
Até por conta disso, o time joseense, comandado pelo técnico Flávio Tavares, tenta a reação para encostar no adversário e chegar mais perto da zona de classificação entre os oito primeiros colocados que avançam aos playoffs.