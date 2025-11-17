Transparência

Tramita na Câmara de São José dos Campos um projeto de lei que visa ampliar a transparência sobre a remuneração de servidores das entidades da administração pública direta e indireta do município.

Projeto

Segundo o projeto, apresentado pelo vereador Sérgio Camargo (PL), o portal da transparência de cada órgão deverá disponibilizar para consulta: mês de referência da remuneração; nome e matrícula funcional; cargo, emprego ou função e a espécie de nomeação ou admissão; lotação; salário-base; adicionais ou gratificações; descontos; salário bruto e líquido.