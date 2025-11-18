O PIT (Parque de Inovação Tecnológica São José dos Campos) e o PTI-PY (Parque Tecnológico Itaipu–Paraguai) assinaram, na última semana, um acordo de cooperação para fortalecer ações conjuntas nas áreas de desenvolvimento tecnológico, empreendedorismo e inovação. A assinatura da Carta de Intenções inicia uma agenda binacional de 3 anos voltada para a troca de conhecimentos e a criação de projetos estratégicos.
O acordo estabelece uma parceria ampla para gestão de ecossistemas de inovação, transferência tecnológica, e a capacitação de pesquisadores e empreendedores com foco no desenvolvimento de iniciativas relacionadas ao conceito de cidades inteligentes.
Entre os primeiros compromissos definidos estão a implementação de um ecossistema de inovação e empreendedorismo na estrutura do PTI-PY e a criação de um projeto piloto de cidades inteligentes, priorizando soluções urbanas sustentáveis. A colaboração também prevê a realização de workshops, seminários e programas de treinamento entre as equipes brasileiras e paraguaias.
A parceria representa um marco na integração dos ecossistemas de inovação do Brasil e Paraguai, impulsionando a produção de conhecimento e o desenvolvimento de soluções tecnológicas regionais.