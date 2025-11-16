Morreu neste domingo (16), aos 42 anos, a maquiadora e cabeleireira Priscila Palma dos Santos. A causa da morte não foi divulgada.
O corpo de Priscila está sendo velado no Campo das Oliveiras, na Sala Roma, no Centro de Jacareí. O sepultamento está marcado para segunda-feira (17), depois das 10h, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio, em Jacareí.
Profissional querida e reconhecida pelo carinho com que tratava cada cliente, Priscila parte deixando saudade e boas lembranças em todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela.
Nas redes sociais, familiares e amigos prestaram as últimas homenagens à profissional, que deixa família e filhos.
“Descanse em paz. Por aqui que eu puder fazer o melhor pelos nossos filhos e pelos que realmente gostavam de você vou fazer o melhor que posso por eles”, disse Jorge Santiago.
“Que triste notícia. Descanse em paz minha prima. Não deu tempo de nós reunirmos como você tanto pediu”, afirmou Cleide Sobrinho.
Vera Lúcia Alberige comentou: “Misericórdia, tão jovem, vida toda pela frente. Que Deus conforte todos familiares e amigos. Muita luz e paz pra você”.
Karyna Lorena escreveu: “Eu gostava muito dela, era uma amigona minha. Que Deus conforte o coração de vocês todos”.
“Vai em paz, Pri. Deus abençoe grandemente sua vida aí. Meus sentimentos para os familiares e amigos”, afirmou Camila Ricardo.