Morreu neste domingo (16), aos 42 anos, a maquiadora e cabeleireira Priscila Palma dos Santos. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo de Priscila está sendo velado no Campo das Oliveiras, na Sala Roma, no Centro de Jacareí. O sepultamento está marcado para segunda-feira (17), depois das 10h, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio, em Jacareí.