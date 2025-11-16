A banda Funk Como Le Gusta celebra os 25 anos de seu álbum "Roda de Funk" com um show no Teatro do SESI (Serviço Social da Indústria) em São José dos Campos, no dia 6 de dezembro de 2025, no sábado, às 20h. Os ingressos são gratuitos mediante reservas que serão liberadas a partir desta segunda-feira (17), às 8h.

O Funk Como Le Gusta tem uma história ligada à Música Preta Brasileira feita para dançar. O grupo junta funk norte-americano da década de 1970 a ritmos brasileiros e latinos, como o samba-rock, o sambalanço e o afro-cuban jazz, estilo que garantiu respeito de crítica e público. Os integrantes são músicos e produtores de São Paulo, que, desde o final dos anos 90, tocam funks clássicos e promovem jam sessions que misturam funk, samba, soul, ritmos latinos, música eletrônica e jazz.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp