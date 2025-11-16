16 de novembro de 2025
'VIDA EM PAPEL'

Luis Veri expõe obras feitas em papel em São José dos Campos

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ Instagram @quillingveri
Técnica usa papéis de várias gramaturas
São José dos Campos receberá a exposição "Vida em Papel", do artista Luis Veri, na Casa do Médico, na segunda-feira (17). O público poderá conferir as obras até o dia 14 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

As obras são criadas com a técnica Quilling, um método que emprega papéis de várias gramaturas para criar arte, cuja origem é incerta, mas que já era utilizada na Idade Média.

O ingresso para a exposição é gratuito. Também serão oferecidas, mediante agendamento, visitas guiadas pelo próprio artista para quem tiver interesse em conhecer suas inspirações e técnicas de produção. Interessados devem entrar em contato com a Galeria Na Rua ou com a secretaria da APMSJC (Associação Paulista de Médicos de São José dos Campos) – Casa de Cultura.

A Casa do Médico está localizada na avenida São José, nº 1187, no Centro.

