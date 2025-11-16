São José dos Campos receberá a exposição "Vida em Papel", do artista Luis Veri, na Casa do Médico, na segunda-feira (17). O público poderá conferir as obras até o dia 14 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

As obras são criadas com a técnica Quilling, um método que emprega papéis de várias gramaturas para criar arte, cuja origem é incerta, mas que já era utilizada na Idade Média.

