A demolição do antigo Hotel Urupema, no centro de São José dos Campos, será realizada neste domingo (16), às 10h, e vai utilizar 50 quilos de explosivos. A operação deve durar cerca de seis segundos e foi planejada para derrubar a estrutura e gerar aproximadamente nove toneladas de materiais e escombros.
De acordo com a Engemak Construtora, proprietária do prédio, a ação exige a evacuação completa dos imóveis vizinhos. Todos os moradores da área delimitada pela Defesa Civil deverão deixar suas casas até as 9h e seguir para os pontos de isolamento definidos. O retorno está previsto para ocorrer após as 10h30, quando os técnicos avaliarem que não há mais riscos.
A implosão será avisada em quatro etapas: um primeiro alerta às 9h para desocupação dos imóveis, outro às 9h30 anunciando que restam 30 minutos para o procedimento, um terceiro às 9h55 indicando a proximidade da detonação e, por fim, a contagem regressiva final às 9h59. A orientação é que janelas e varandas sejam fechadas, animais sejam levados a locais seguros e nenhum veículo permaneça nas ruas que estarão bloqueadas.
O trabalho será comandado pelo engenheiro de minas Manoel Jorge Diniz Dias, o Manezinho, considerado um dos principais especialistas em implosões no país. Ele esteve à frente de operações de grande repercussão no Brasil, incluindo a implosão do Carandiru, e participou recentemente da demolição de uma construção abandonada na Avenida Tubarão, no Jardim Aquarius, realizada em agosto de 2024.
Segundo o engenheiro, o método usado no Urupema será semelhante, mas com a adoção de uma técnica para tentar reduzir a nuvem de poeira no momento da detonação. "É perfeitamente viável, porque há espaço no estacionamento para direcionar a queda do prédio”, explicou.
Ruas interditadas.
A preparação envolve equipe de 15 profissionais, que durante a semana estiveram na região orientando moradores e comerciantes sobre os procedimentos de segurança.
Além da evacuação, o entorno também terá bloqueios. A Defesa Civil informou que as interdições vão ocorrer entre 8h e 11h, afetando a avenida Nove de Julho e as ruas Major Vaz, Coronel João Cursino, Santa Elza, Esperança e Santa Clara. A recomendação é que motoristas evitem a área e sigam as orientações dos agentes de trânsito.
A implosão marcará o fim da estrutura que abrigou um dos hotéis mais conhecidos da cidade. A operação deve ocorrer rapidamente, mas a liberação das vias e das residências depende da inspeção final das equipes de segurança após a detonação.
Novo hotel.
Inaugurado em 1976 e localizado na avenida Nove de Julho, uma das principais da cidade, o hotel dará lugar ao novo Urupema Residence & Mall — um moderno empreendimento imobiliário que reunirá moradia compacta e espaço comercial.
Os apartamentos terão entre 33 e 37m², com opções de coberturas Double Suítes. O térreo será ocupado por um mall com lojas a partir de 43m² e pé-direito duplo, voltadas para a movimentada avenida.
A previsão de início das obras do novo prédio é no começo de 2026. Serão 17 andares com ampla infraestrutura de lazer: piscina para adultos e crianças, espaço fitness, spa, salão de jogos, churrasqueira, lavanderia coletiva e escadas com contador de calorias.