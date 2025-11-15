A demolição do antigo Hotel Urupema, no centro de São José dos Campos, será realizada neste domingo (16), às 10h, e vai utilizar 50 quilos de explosivos. A operação deve durar cerca de seis segundos e foi planejada para derrubar a estrutura e gerar aproximadamente nove toneladas de materiais e escombros.

De acordo com a Engemak Construtora, proprietária do prédio, a ação exige a evacuação completa dos imóveis vizinhos. Todos os moradores da área delimitada pela Defesa Civil deverão deixar suas casas até as 9h e seguir para os pontos de isolamento definidos. O retorno está previsto para ocorrer após as 10h30, quando os técnicos avaliarem que não há mais riscos.