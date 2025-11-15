15 de novembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
IMPLOSÃO

Saiba tudo sobre a implosão do antigo Hotel Urupema, em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Demolição do antigo Hotel Urupema, no centro de São José, será realizada neste domingo
Demolição do antigo Hotel Urupema, no centro de São José, será realizada neste domingo

A demolição do antigo Hotel Urupema, no centro de São José dos Campos, será realizada neste domingo (16), às 10h, e vai utilizar 50 quilos de explosivos. A operação deve durar cerca de seis segundos e foi planejada para derrubar a estrutura e gerar aproximadamente nove toneladas de materiais e escombros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com a Engemak Construtora, proprietária do prédio, a ação exige a evacuação completa dos imóveis vizinhos. Todos os moradores da área delimitada pela Defesa Civil deverão deixar suas casas até as 9h e seguir para os pontos de isolamento definidos. O retorno está previsto para ocorrer após as 10h30, quando os técnicos avaliarem que não há mais riscos.

A implosão será avisada em quatro etapas: um primeiro alerta às 9h para desocupação dos imóveis, outro às 9h30 anunciando que restam 30 minutos para o procedimento, um terceiro às 9h55 indicando a proximidade da detonação e, por fim, a contagem regressiva final às 9h59. A orientação é que janelas e varandas sejam fechadas, animais sejam levados a locais seguros e nenhum veículo permaneça nas ruas que estarão bloqueadas.

O trabalho será comandado pelo engenheiro de minas Manoel Jorge Diniz Dias, o Manezinho, considerado um dos principais especialistas em implosões no país. Ele esteve à frente de operações de grande repercussão no Brasil, incluindo a implosão do Carandiru, e participou recentemente da demolição de uma construção abandonada na Avenida Tubarão, no Jardim Aquarius, realizada em agosto de 2024.

Segundo o engenheiro, o método usado no Urupema será semelhante, mas com a adoção de uma técnica para tentar reduzir a nuvem de poeira no momento da detonação. "É perfeitamente viável, porque há espaço no estacionamento para direcionar a queda do prédio”, explicou.

Ruas interditadas.

A preparação envolve equipe de 15 profissionais, que durante a semana estiveram na região orientando moradores e comerciantes sobre os procedimentos de segurança.

Além da evacuação, o entorno também terá bloqueios. A Defesa Civil informou que as interdições vão ocorrer entre 8h e 11h, afetando a avenida Nove de Julho e as ruas Major Vaz, Coronel João Cursino, Santa Elza, Esperança e Santa Clara. A recomendação é que motoristas evitem a área e sigam as orientações dos agentes de trânsito.

A implosão marcará o fim da estrutura que abrigou um dos hotéis mais conhecidos da cidade. A operação deve ocorrer rapidamente, mas a liberação das vias e das residências depende da inspeção final das equipes de segurança após a detonação.

Novo hotel.

Inaugurado em 1976 e localizado na avenida Nove de Julho, uma das principais da cidade, o hotel dará lugar ao novo Urupema Residence & Mall — um moderno empreendimento imobiliário que reunirá moradia compacta e espaço comercial.

Os apartamentos terão entre 33 e 37m², com opções de coberturas Double Suítes. O térreo será ocupado por um mall com lojas a partir de 43m² e pé-direito duplo, voltadas para a movimentada avenida.

A previsão de início das obras do novo prédio é no começo de 2026. Serão 17 andares com ampla infraestrutura de lazer: piscina para adultos e crianças, espaço fitness, spa, salão de jogos, churrasqueira, lavanderia coletiva e escadas com contador de calorias.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários