Filiação

Ex-primeira-dama de São José dos Campos, Sheila Thomaz se filiou ao União Brasil esse mês. A assinatura, segundo certidão obtida pela coluna, ocorreu no último dia 7.

Separação

Em setembro desse ano, Sheila deixou o PSD. No mês seguinte, foi anunciada a separação entre ela e o prefeito Anderson Farias (PSD). O rompimento foi turbulento, já que Anderson assumiu ter tido um relacionamento extraconjugal e Sheila chegou a obter da Justiça uma medida protetiva contra o prefeito - já revogada, a pedido da própria ex-primeira-dama.