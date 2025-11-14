Filiação
Ex-primeira-dama de São José dos Campos, Sheila Thomaz se filiou ao União Brasil esse mês. A assinatura, segundo certidão obtida pela coluna, ocorreu no último dia 7.
Separação
Em setembro desse ano, Sheila deixou o PSD. No mês seguinte, foi anunciada a separação entre ela e o prefeito Anderson Farias (PSD). O rompimento foi turbulento, já que Anderson assumiu ter tido um relacionamento extraconjugal e Sheila chegou a obter da Justiça uma medida protetiva contra o prefeito - já revogada, a pedido da própria ex-primeira-dama.
Candidatura
Segundo apuração da coluna, Sheila pretende ser candidata a deputada federal em 2026. Em São José, o União Brasil já tem um deputado estadual, Dr. Elton. A filiação de Sheila ao partido, no entanto, não ocorreu em conversas com as lideranças municipais do União, e sim com o diretório estadual - com participação ativa de Milton Leite, um dos principais nomes da legenda.
Partido
Em São José, o diretório municipal do União, comandado por Elton, prega oposição ao governo Anderson. Mas o único vereador do partido, Renato Santiago, contrariou a orientação e integra a base aliada ao prefeito.
Silêncio
Procurada pela coluna nessa sexta-feira (14), Sheila não quis se pronunciar sobre a filiação ao União Brasil.
Prefeito
Já Anderson desejou boa sorte para Sheila no novo partido. "Ela segue o caminho dela, da minha esposa, fazendo essa filiação da União Brasil. Ela com o desejo de ser candidata, isso não me atrapalha em nada. Ela tem todos os seus méritos para que isso aconteça, e o que eu desejo é sempre boa sorte", disse o prefeito.