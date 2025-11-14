O jantar beneficente em prol da Casa Maria de Nazaré segue rendendo elogios e lembranças marcantes. Depois do sucesso absoluto da primeira parte da cobertura, a presente coluna apresenta nesta edição mais registros de uma noite que uniu glamour, emoção e propósito. O evento, realizado na Sociedade Hípica de Campinas, encantou pela elegância da ambientação criada por Carla Magalhães, pelo menu primoroso do Buffet Cláudia Porteiro e pelo espetáculo musical que fez todos celebrarem com alegria. Desta vez, as fotos destacam convidados que também marcaram presença e contribuíram para o brilho dessa causa tão especial.

Salão acomodou os presentes com conforto e sofisticação