14 de novembro de 2025
ANTONIA MARIA

Glamour e generosidade em mais cliques especiais

Por Antonia Maria Zogaeb | Colunista social
| Tempo de leitura: 1 min
Guilherme Gongra e equipe
Zulmiro Furlan, José Francisco Cunha e Giovani, da dupla Gian e Giovani
Zulmiro Furlan, José Francisco Cunha e Giovani, da dupla Gian e Giovani

O jantar beneficente em prol da Casa Maria de Nazaré segue rendendo elogios e lembranças marcantes. Depois do sucesso absoluto da primeira parte da cobertura, a presente coluna apresenta nesta edição mais registros de uma noite que uniu glamour, emoção e propósito. O evento, realizado na Sociedade Hípica de Campinas, encantou pela elegância da ambientação criada por Carla Magalhães, pelo menu primoroso do Buffet Cláudia Porteiro e pelo espetáculo musical que fez todos celebrarem com alegria. Desta vez, as fotos destacam convidados que também marcaram presença e contribuíram para o brilho dessa causa tão especial.

Salão acomodou os presentes com conforto e sofisticação

Salão acomodou os presentes com conforto e sofisticação

Renata Negrão e Lou Boscatto
Renata Negrão e Lou Boscatto
Erik Curado e Maria Isabel Hossri Curado
Erik Curado e Maria Isabel Hossri Curado
Vanessa e Fernando Quércia
Vanessa e Fernando Quércia
Gustavo Reis e Marcelo Coluccini
Gustavo Reis e Marcelo Coluccini
Edna Rodrigues e Helio Viana
Edna Rodrigues e Helio Viana
Júnior Mota e Carla Magalhães
Júnior Mota e Carla Magalhães
Danner Assis
Danner Assis
Alessandro e Tatiana Furlan
Alessandro e Tatiana Furlan
Paulo Víbrio e Adriano Furlan
Paulo Víbrio e Adriano Furlan
Tatiana e Ralph Tortima
Tatiana e Ralph Tortima
Corina e Alexandre Silveira
Corina e Alexandre Silveira
Ronaldo Lira e Fernanda Campos
Ronaldo Lira e Fernanda Campos

