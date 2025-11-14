O sambista Dudu Nobre se apresentará gratuitamente em Taubaté para celebrar o feriado da Consciência Negra no dia 20 de novembro, às 16h. O show "Correr pelo Certo" acontece no palco externo da unidade do Sesc Taubaté e os ingressos são gratuitos com retirada antecipada.

A reserva de ingressos pode ser feita pelo aplicativo Credencial Sesc e pelo Portal do Ses ou ainda nas bilheterias das unidades do Sesc.

Dudu Nobre, já tem 22 anos de carreira e é autodidata no cavaquinho. Com sucessos como "A Grande Família" e "Posso até me apaixonar", já lançou 14 CDs e 3 DVDs, acumulando mais de 30 sambas-enredo vitoriosos em escolas de samba nacionais.

O Sesc Taubaté está localizado na avenida Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto, nº 1264, Esplanada Santa Terezinha.