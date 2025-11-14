A Escola Monteiro Lobato, uma das instituições de ensino mais tradicionais de São José dos Campos, celebrou em grande estilo seus 55 anos de história. O evento, realizado no Clube de Campo Santa Rita, reuniu educadores, colaboradores, famílias e amigos em uma elegante festa de gala que marcou décadas de dedicação à educação e à formação de gerações.
A noite foi de pura emoção e celebração. Em meio a um ambiente sofisticado, com comida, bebida e muita alegria, os convidados relembraram momentos marcantes da trajetória da escola desde sua fundação até os dias atuais, em que continua sendo referência no ensino baseado nos valores montessorianos e na excelência educacional.
Mais do que uma comemoração, o evento foi um símbolo da união, da história e do legado construído por todos que fizeram e fazem parte da Monteiro Lobato. Uma festa à altura de uma escola que há mais de meio século transforma vidas com amor, conhecimento e propósito.