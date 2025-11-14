A Escola Monteiro Lobato, uma das instituições de ensino mais tradicionais de São José dos Campos, celebrou em grande estilo seus 55 anos de história. O evento, realizado no Clube de Campo Santa Rita, reuniu educadores, colaboradores, famílias e amigos em uma elegante festa de gala que marcou décadas de dedicação à educação e à formação de gerações.

