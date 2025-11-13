Afonso Padilha e A Bicharada Saltimbancos são as atrações deste fim de semana no Teatro Colinas.

O humorista Afonso Padilha apresenta seu novo show solo de stand-up comedy neste sábado (15), com duas sessões: às 20h e às 22h. Neste novo trabalho, Padilha trata de temas como o fim do mundo, amizade, medos pessoais e a experiência da paternidade. Os ingressos para o espetáculo variam de R$ 50 a R$ 120.

