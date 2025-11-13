Afonso Padilha e A Bicharada Saltimbancos são as atrações deste fim de semana no Teatro Colinas.
O humorista Afonso Padilha apresenta seu novo show solo de stand-up comedy neste sábado (15), com duas sessões: às 20h e às 22h. Neste novo trabalho, Padilha trata de temas como o fim do mundo, amizade, medos pessoais e a experiência da paternidade. Os ingressos para o espetáculo variam de R$ 50 a R$ 120.
Já para o público infantil, o teatro exibe o musical “A Bicharada Saltimbancos”, em cartaz no sábado (15) e domingo (16), às 15h. A peça é baseada no conto dos irmãos Grimm, "Os Músicos de Bremen", e aborda temas como união, amizade e coragem. O espetáculo narra a história de um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata que fogem após sofrerem maus-tratos. Eles se unem, formam um grupo musical e viajam para a cidade em busca de uma carreira. No caminho, reencontram seus antigos patrões e decidem confrontá-los. Os ingressos para a peça infantil variam de R$ 35 a R$ 70.
A compra de ingressos também pode ser realizada pelo site oficial: www.teatrocolinas.com.br ou diretamente na bilheteria nos horários:
Quarta a sexta-feira: das 13h às 21h.
Sábados: das 13h às 21h.
Domingos: das 13h às 19h.
O Teatro Colinas está localizado na avenida São João, nº 2000, no bairro Jardim das Colinas, em São José dos Campos.