13 de novembro de 2025
CULTURA

Afonso Padilha apresenta show de stand-up no Teatro Colinas

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Afonso Padilha apresenta novo show no Teatro Colinas
Afonso Padilha e A Bicharada Saltimbancos são as atrações deste fim de semana no Teatro Colinas.

O humorista Afonso Padilha apresenta seu novo show solo de stand-up comedy neste sábado (15), com duas sessões: às 20h e às 22h. Neste novo trabalho, Padilha trata de temas como o fim do mundo, amizade, medos pessoais e a experiência da paternidade. Os  ingressos para o espetáculo variam de R$ 50 a R$ 120.

Já para o público infantil, o teatro exibe o musical “A Bicharada Saltimbancos”, em cartaz no sábado (15) e domingo (16), às 15h. A peça é baseada no conto dos irmãos Grimm, "Os Músicos de Bremen", e aborda temas como união, amizade e coragem. O espetáculo narra a história de um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata que fogem após sofrerem maus-tratos. Eles se unem, formam um grupo musical e viajam para a cidade em busca de uma carreira. No caminho, reencontram seus antigos patrões e decidem confrontá-los. Os ingressos para a peça infantil variam de R$ 35 a R$ 70.

A compra de ingressos também pode ser realizada pelo site oficial: www.teatrocolinas.com.br ou diretamente na bilheteria nos horários:

Quarta a sexta-feira: das 13h às 21h.

Sábados: das 13h às 21h.

Domingos: das 13h às 19h.

O Teatro Colinas está localizado na avenida São João, nº 2000, no bairro Jardim das Colinas, em São José dos Campos.

