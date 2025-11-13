O espetáculo "O Vendedor de Sonhos", adaptado do livro de Augusto Cury, será apresentado no Teatro Mario Covas, em Caraguatatuba, neste sábado (15), às 20h.

A peça já atingiu a marca de 300 mil espectadores em mais de 400 apresentações no Brasil.

