TEATRO

'O Vendedor de Sonhos': peça tem apresentação única em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
O Vendedor de Sonhos já atingiu a marca de 300 mil espectadores
O espetáculo "O Vendedor de Sonhos", adaptado do livro de Augusto Cury, será apresentado no Teatro Mario Covas, em Caraguatatuba, neste sábado (15), às 20h.

A peça já atingiu a marca de 300 mil espectadores em mais de 400 apresentações no Brasil.

Na obra, Júlio César tenta cometer suicídio, mas é impedido por um mendigo que se apresenta como mestre. O mestre vende uma vírgula a Júlio, simbolizando a ideia de continuar escrevendo a própria história. Juntos, eles se unem a Bartolomeu, um alcoólatra, para vender sonhos e despertar a sociedade. A trama aborda temas como superação, resiliência e a importância de seguir a jornada da vida.

O elenco conta com Mateus Carrieri, Milton Levy, Guilherme Carrasco, Fernanda Mariano, Adriano Merlini e Bruno Sperança.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo link ou na Livraria Reticências, na Rua Padre Anchieta, nº 556, no Centro de Caraguatatuba. O Teatro Mario Covas está localizado na Av. Goiás, nº 187, no Indaiá.

A classificação etária é de 10 anos.

