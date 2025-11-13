O ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) inaugurou na segunda-feira (10), a segunda fase do seu CEI (Centro Espacial ITA), ampliando a capacidade nacional de pesquisa e formação de especialistas. A expansão visa elevar o desenvolvimento de tecnologias de ponta para o setor espacial e ampliar o escopo de trabalho do Instituto.
As novas instalações do CEI oferecem salas e áreas de trabalho modernas, criadas para otimizar o ambiente de ensino e pesquisa para professores, pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação em Engenharia.
O Centro Espacial, ativo desde 2020, cumpre um papel estratégico ao atender às exigências das Forças Armadas e da sociedade brasileira. Sua infraestrutura física é considerada fundamental para o progresso das competências técnicas e científicas essenciais do setor espacial.
Apesar do pouco tempo de funcionamento, o CEI já registra resultados significativos. O Instituto participou do desenvolvimento e lançamento de dois satélites de sucesso: o ITASAT-1, em 2018, e o SPORT (Scintillation Prediction Observations Research Task), lançado em 2022.
Olhando para o futuro, o ITA se prepara para missões ainda mais ambiciosas. O projeto ITASAT-2 envolverá um voo de formação de três satélites dedicados à coleta de dados da ionosfera terrestre e à validação de tecnologias de geolocalização. Além disso, o projeto SelenITA almeja levar tecnologia brasileira para orbitar a Lua, sinalizando a ambição do país na exploração lunar.
O ITA reafirma, assim, sua responsabilidade na capacitação de profissionais e no contínuo desenvolvimento de pesquisas e novas tecnologias que sustentam o avanço do setor espacial nacional.