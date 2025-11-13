O ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) inaugurou na segunda-feira (10), a segunda fase do seu CEI (Centro Espacial ITA), ampliando a capacidade nacional de pesquisa e formação de especialistas. A expansão visa elevar o desenvolvimento de tecnologias de ponta para o setor espacial e ampliar o escopo de trabalho do Instituto.

As novas instalações do CEI oferecem salas e áreas de trabalho modernas, criadas para otimizar o ambiente de ensino e pesquisa para professores, pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação em Engenharia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp