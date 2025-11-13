A cantora norte-americana Iretta Sanders, representante do blues do Mississippi, se apresenta em São José dos Campos nesta quinta-feira (13). O show, que integra o projeto Blues no Municipal, será realizado às 20h no Teatro Municipal.
Sanders começou a cantar na igreja e é conhecida por ser residente do Blues Club "Ground Zero", que pertence ao ator Morgan Freeman.
Ela se apresentará ao lado dos músicos brasileiros The Simi Brothers, com um repertório que inclui clássicos do Mississippi Blues e Houserocking. O setlist será mesclado a temas originais de seus três álbuns de sucesso: “Mississippi”, “Blues Club Jumpin” e “Let's Party Right”.
O espetáculo faz parte da programação especial do Mês da Música da cidade. A entrada para o show é gratuita, sendo solicitado apenas um ingresso solidário com a doação de trigo ou fubá.
O Teatro Municipal fica na Rua Rubião Júnior, 84, no 3º piso do Shopping Centro.