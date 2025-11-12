O compositor acreano João Donato (1934–2023) será homenageado em Jacareí com o show instrumental "João Donato, sempre presente", com participação do trompetista e arranjador Walmir Gil. A apresentação ocorrerá no dia 27 de novembro, às 20h, na Sala Mário Lago. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é livre.
Walmir Gil revisita a obra de Donato com arranjos que combinam jazz, música brasileira e ritmos afro-latinos, apresentando releituras rítmicas com influências de clave cubana, guaguancó, chachachá e samba. No palco, Walmir Gil lidera o Walmir Gil Quinteto, composto por Bruno Cardozo (teclados), Carlinhos Noronha (baixo), Jônatas Sansão (bateria) e Caro Cohen (percussões). O grupo contará com as participações especiais de Nailor Proveta (clarone e sax alto) e François de Lima (trombone).
O repertório celebra clássicos como Emoriô, Lugar Comum, Bananeira, Blue Changa, Até Quem Sabe, Minha Saudade, Quem Diz Que Sabe e A Paz.
A Sala Mário Lago fica na Rua Barão de Jacareí, nº 122, Centro.