ANCESTRALIDADE

Museu do Folclore Angela Savastano abre nova exposição gratuita

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Mais de 70 contas e bordados fazem parte da nova exposição
O Museu do Folclore Angela Savastano de São José dos Campos inaugurou uma nova exposição temporária sobre a cultura afro-brasileira: "Fazeres Ancestrais: Adinkras e Fios de Contas". A mostra, já aberta ao público, destaca o legado e a diversidade da iconografia africana por meio de peças artesanais.

Os trabalhos foram produzidos por frequentadores da Roda de Fazeres do museu. Entre os destaques estão 37 bordados inspirados na escrita Adinkra, um complexo sistema gráfico originário do grupo linguístico Akan (Gana e Costa do Marfim, África Ocidental), e quase 70 fios de contas que fazem referência direta às religiosidades de matrizes afro-brasileiras.

A exposição pode ser visitada no corredor de acesso à Biblioteca Maria Amália Corrêa Giffoni, de terça a sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 16h30.

O Museu do Folclore Angela Savastano fica dentro do Parque da Cidade, na avenida Olivo Gomes, nº 100, em Santana.

