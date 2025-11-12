O Museu do Folclore Angela Savastano de São José dos Campos inaugurou uma nova exposição temporária sobre a cultura afro-brasileira: "Fazeres Ancestrais: Adinkras e Fios de Contas". A mostra, já aberta ao público, destaca o legado e a diversidade da iconografia africana por meio de peças artesanais.

Os trabalhos foram produzidos por frequentadores da Roda de Fazeres do museu. Entre os destaques estão 37 bordados inspirados na escrita Adinkra, um complexo sistema gráfico originário do grupo linguístico Akan (Gana e Costa do Marfim, África Ocidental), e quase 70 fios de contas que fazem referência direta às religiosidades de matrizes afro-brasileiras.