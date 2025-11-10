Balanço

Nos primeiros 20 dias do programa de anistia de multas e juros da Prefeitura de Taubaté, foram realizados 1.193 acordos. O balanço foi divulgado nessa segunda-feira (10).

Acordos

Dos acordos, 72,81% foram fechados diretamente pelo site da Prefeitura. O montante total de dívidas negociadas até o momento foi de R$ 2,976 milhões.